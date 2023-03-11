Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Що чекає на корупціонерів в погонах – пояснюємо далі.

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Як карають за допомогу ухилянтам

Для військових, які допомагають ухилянтам, законодавством передбачено значну кількість злочинів. Юрист Владислав Юрчак виокремлює 4 найпоширеніші:

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Службове підроблення – карається штрафом від 34 до 68 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до трьох років , з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

або , з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Зловживання владою або службовим становищем – карається арештом на термін до 6 місяців або обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років .

або . Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди – караються штрафом від 34 до 85 тисяч гривень або позбавленням волі від 2 до 5 років.

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Військовий комісар розповів про штрафи за неявку до військкомату

Мобілізаційні процеси в Україні тривають. До призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Про адміністративні стягнення за неявку на Харківщині розповів військовий комісар обласного територіального центру комплектування Володимир Арапа. За його словами, тільки за 2 минулі місяці 600 громадян у регіоні отримали штрафи. Чоловіків, які мали прийти до ТЦК, але не зробили цього, оштрафували на суму від 1000 до 5000 гривень.

Водночас Арапа зазначив, що ті військовозобов'язані, які вже отримали повістку, пройшли медичне обстеження і мали прибути з речами для відправки на службу, проте не з'явилися у військкоматі, понесуть кримінальну відповідальність. Вони можуть бути засудженими на три або п'ять років.