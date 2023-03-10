Вони не з'явилися у військкомати, тому сплатили адміністративне стягнення. Про це під час брифінгу розповів військовий комісар обласного територіального центру комплектування Володимир Арапа.

Читайте також Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023: усе, що варто знати про зміни

Військовий комісар розповів про покарання за неявку в ТЦК

Наразі у Харківській області триває активна мобілізація громадян для формування нового запасу. Зокрема їх навчатимуть керувати закордонною сучасною технікою.

Чоловіків, які мали прийти до територіального центру комплектування, але не зробили цього, оштрафували на суму від 1000 до 5000 гривень. Мовиться про 600 осіб, зазначив військовий комісар.

Але є так категорія військовозобов'язаних, які вже отримали повістку, пройшли медичне обстеження і їм вже треба було прибути з речами для відправки. Якщо така категорія не з’являється, то це вже кримінальна відповідальність. Вони можуть бути засудженими на три або п'ять років,

– пояснив Арап.

Комісар також додав, що ті мобілізовані, які не мають військового досвіду, служитимуть за своїми цивільними спеціальностями (водії, інженери або бухгалтери) або отримають можливість опанувати нову.

Зверніть увагу Чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон: пояснення юриста

Коли вручення повістки можна вважати незаконним