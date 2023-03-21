За это злоумышленник должен был подписать документы на перевод в другое военное подразделение. Теперь коррупционеру грозит лишение свободы.
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Что известно о схеме злоумышленника
Как стало известно, подполковник действовал вместе с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листа и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.
В результате злоумышленников задержали во время получения части взятки на сумму в 100 тысяч гривен.
Преступников задержали / фото ГБР
Что грозит преступникам
Теперь военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время злоумышленникам избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 гривен каждому.
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Полковник из Минобороны за взятки помогал уехать мужчинам за границу
Ранее сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины. Он за 9 тысяч долларов США помогал уехать из Украины военнообязанному.
Так, за денежное вознаграждение полковник гражданину Украины призывного возраста незаконно помогал оформить документы о снятии с военного учета, чтобы тот в период действия военного положения мог беспрепятственно выехать за границу.
Именно во время получения взятки от военнообязанного и передачи документов его задержали сотрудники ГБР совместно с СБУ.