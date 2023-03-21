За это злоумышленник должен был подписать документы на перевод в другое военное подразделение. Теперь коррупционеру грозит лишение свободы.

Обратите внимание СБУ разоблачила схему снятия с военного учета: к сделке причастен чиновник Минобороны

Что известно о схеме злоумышленника

Как стало известно, подполковник действовал вместе с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листа и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.

В результате злоумышленников задержали во время получения части взятки на сумму в 100 тысяч гривен.

Преступников задержали / фото ГБР

Что грозит преступникам

Теперь военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время злоумышленникам избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 гривен каждому.

ГБР задержало заместителя командира воинской части: смотрите видео

Полковник из Минобороны за взятки помогал уехать мужчинам за границу

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины. Он за 9 тысяч долларов США помогал уехать из Украины военнообязанному.

Так, за денежное вознаграждение полковник гражданину Украины призывного возраста незаконно помогал оформить документы о снятии с военного учета, чтобы тот в период действия военного положения мог беспрепятственно выехать за границу.

Именно во время получения взятки от военнообязанного и передачи документов его задержали сотрудники ГБР совместно с СБУ.