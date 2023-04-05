ДБР обвинувальний акт уже спрямувало до суду. Тож на командира взводу, який займався "вихованням" солдата з допомогою кулаків, очікує лава підсудних.
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На скільки років він може сісти
За даними ДБР, командира взводу звинувачують у насильстві щодо підлеглого, скоєному під час воєнного стану. За статтею, яка передбачає покарання за це, він може сісти за ґрати на термін до 12 років. Зауважимо, що процесуальним керівництвом справи займається Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Що відомо про побиття
- Нагадаємо, що сам інцидент трапився 11 березня 2023 року. Тоді молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика. Останній буцімто був у стані алкогольного сп'яніння на військовій службі.
- Він вирішив застосувати проти хлопця силу. Командир кілька разів ударив його по тулубу, наголошують у ДБР. Це стало причиною легких тілесних ушкоджень у солдата-строковика.
- Можливо, про цей випадок ніхто б ніколи не дізнався. Але його зняли на відео та поширили в мережі. Це стало причиною неабиякого розголосу.
- Зауважимо, що про підозру командиру повідомили 15 березня. Тоді ж його відсторонили від посади, яку він обіймав. Додамо, що він свою провину визнав.
- Уже 17 березня стало відомо, що для лейтенанта обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- Цікаво, що до відсторонення Вітусевича солдат-строковик виклав відео. У ньому він закликав не гнобити командира. Мовляв, це було не побиття, а "відпрацювання бойового прийому".
- Власне, цьому ролику передував інший. На ньому командир каявся за те, що скоїв. Він просив вибачення за побиття солдата-строковика. Тоді ж він і зазначив, що готовий відповідати за свої дії.