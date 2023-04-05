ДБР обвинувальний акт уже спрямувало до суду. Тож на командира взводу, який займався "вихованням" солдата з допомогою кулаків, очікує лава підсудних.

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На скільки років він може сісти

За даними ДБР, командира взводу звинувачують у насильстві щодо підлеглого, скоєному під час воєнного стану. За статтею, яка передбачає покарання за це, він може сісти за ґрати на термін до 12 років. Зауважимо, що процесуальним керівництвом справи займається Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Що відомо про побиття