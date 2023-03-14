На ролику, який активно розійшовся мережею, солдат просить не гнобити лейтенанта, передає 24 Канал. Зауважимо, що ми не можемо на всі 100 відсотків бути впевненими, що це був саме він. Хай там як, але герой відео намагався виправдати Віктора Вітусевича, а побиття назвав відпрацюванням "бойового прийому".

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Виправдовував дії лейтенанта

Я, солдат 190-го навчального центру Богдан, хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича, то був жарт. Він показував на мені просто силовий прийом, ніхто не бив мене, ніхто не знущався. Будь ласка, не гнобіть його,

– сказав він.

Строковик намагався виправдати лейтенанта: дивіться відео

Цікаво, що це дещо суперечить словам самого Вітусевича. Адже напередодні він свою провину визнав.

Що відомо про скандал

Почнімо з того, що 11 березня мережею розлетілося інше відео. На ньому можна побачити, як командир б'є строковика. Молодший лейтенант пояснив, що проводив "виховну бесіду". Правда, під час неї бив солдата як руками, так і ногами. Виправдовував свої дії він тим, що строковик був п'яним.

Цікаво, що згодом у мережу виклали інше відео. На ньому лейтенант вирішив покаятися за скоєне. Він перепросив за те, що зробив. Ба більше, заявив, що готовий нести покарання за свої дії.

Тим часом за справу вже взялося Державне бюро розслідувань. Воно розпочало досудове розслідування. Співробітники ДБР вивчають матеріали, які можуть стати причиною притягнення до відповідальності лейтенанта.

Хай там як, а версія лейтенанта та виправдання строковика не збігаються. Один каже про виховання п'яного солдата. Інший же переконує, що це було "відпрацювання прийомів".

Моторошне побиття сталося у Німеччині