Розпочати слід з того, що спершу в фейсбук-спільності "Українці у Франкфурті-на-Майні" з'явився допис, у якому йдеться про побиття кавказьким охоронцем українського солдата в Німеччині. Згодом це підтвердив генеральний консул України в Франкфурті Вадим Костюк.

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Через що трапився конфлікт

Як не дивно, "причиною" побиття охоронцем з Чечні українського солдата стало те, що він зайшов до готельного бару Roomers, де проживав, у військовій формі ЗСУ. Внаслідок нападу він отримав серйозні травми та був доправлений до лікарні.

Разом з тим Вадим Костюк зауважив, що цей інцидент трапився увечері в п'ятницю, 10 березня. За його словами, конфлікт розпочався з того, що персонал бару зробив зауваження військовому ЗСУ стосовно того, що начебто в нього "невідповідний зовнішній вигляд".

За нашою інформацією, наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони вивести нашого бійця. Внаслідок бійки у нашого громадянина – перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт,

– констатував генконсул.

Водночас він зазначив, що про деталі цього інциденту стане відомо згодом. Власне, консульство спробує отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався цей конфлікт. Однак уже зараз можна сказати точно, що українського захисника чекає операція найближчими днями.



Український захисник після побиття кавказьким охоронцем у Німеччині / Фото зі соцмереж

Зверніть увагу! Поки українське консульство в Франкфурті вивчає законодавчі норми Німеччини щодо носіння військової форми поза службою. За попередньою інформацією, задля цього потрібно мати спеціальний дозвіл.

Розстріл українського військового