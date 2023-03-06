Омбудсмен наголосив, що Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.

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Дмитро Лубінець наголосив, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості.

Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють,

– зазначив омбудсмен.

Він також написав, що йому дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. За його словами, мета України, як і всього демократичного світу, – притягнення Росії до відповідальності.

Зауважимо, що на відео, яке поширили в мережі сьогодні, 6 березня, український військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі. Голос за кадром каже: "Знімай" і камера піднімається. Солдат каже "Слава Україні", після чого у нього стріляють, він падає.

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Воєнні злочини Росії