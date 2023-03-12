Начать следует с того, что сначала на фейсбук-странице "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" появилось сообщение, в котором говорится об избиении кавказским охранником украинского солдата в Германии. Позже это подтвердил генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк.

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Из-за чего случился конфликт

Как ни странно, "причиной" избиения охранником из Чечни украинского солдата стало то, что он вошел в гостиничный бар Roomers, где проживал, в военной форме ВСУ. В результате нападения он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Вместе с тем Вадим Костюк отметил, что этот инцидент произошел вечером в пятницу, 10 марта. По его словам, конфликт начался с того, что персонал бара сделал замечание военному ВСУ, что якобы у него "неподходящий внешний вид".

По нашей информации, наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля относительно несоответствия его дресс-кода произошла перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина – перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт,

– констатировал генконсул.

В то же время, он отметил, что о деталях этого инцидента вскоре станет известно. Собственно, консульство попытается получить у полиции видеозаписи из бара, где произошел этот конфликт. Однако уже сейчас можно сказать точно, что украинскому защитнику предстоит пережить операцию в ближайшие дни.



Украинский защитник после избиения кавказским охранником в Германии / Фото из соцсетей

Обратите внимание! Пока украинское консульство во Франкфурте изучает законодательные нормы Германии относительно ношения военной формы вне службы. По предварительной информации, для этого нужно иметь специальное разрешение.

Расстрел украинского военного