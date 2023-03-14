На ролике, который активно разошелся по сети, солдат просит не притеснять лейтенанта, передает 24 Канал. Заметим, что мы не можем на все 100 процентов быть уверены, что это был именно он. Как бы там ни было, но герой видео пытался оправдать Виктора Витусевича, а избиение назвал отработкой "боевого приема".

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Оправдывал действия лейтенанта

Я, солдат 190-го учебного центра Богдан, хочу попросить, чтобы никто не притеснял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто силовой прием, никто не избивал меня, никто не издевался. Пожалуйста, не притесняйте его,

– сказал он.

Строковик пытался оправдать лейтенанта: смотрите видео

Интересно, что это несколько противоречит словам самого Витусевича. А ведь накануне он свою вину признал.

Что известно о скандале

Начнем с того, что 11 марта по сети разлетелось другое видео. На нем можно увидеть, как командир бьет срочника. Младший лейтенант объяснил, что проводил "воспитательную беседу". Правда, во время нее избивал солдата как руками, так и ногами. Оправдывал свои действия он тем, что строчник был пьян.

Интересно, что впоследствии в сеть выложили другое видео. На нем лейтенант решил покаяться за содеянное. Он извинился за то, что сделал. Более того, заявил, что готов нести наказание за свои действия.

Тем временем за дело уже взялось Государственное бюро расследований. Оно начало досудебное расследование. Сотрудники ГБР изучают материалы, которые могут стать причиной привлечения к ответственности лейтенанта.

Как бы там ни было, версия лейтенанта и оправдание срочника не совпадают. Один говорит о воспитании пьяного солдата. Другой же убеждает, что это была "отработка приемов".

Жуткое избиение произошло в Германии