В воскресенье, 12 марта, инцидент с избиением воина ВСУ в отеле Roomers получил особую огласку, однако, как известно, случился он за несколько дней перед этим. Напал на защитника, приехавшего в Германию на реабилитацию, охранник кавказской национальности из-за "неподходящего дрескода" солдата.

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Рейтинг отеля обрушился

Собственно заметим, что украинский защитник "посмел появиться" в ресторане гостиницы в военной форме, из-за чего возник конфликт с персоналом. В результате столкновения охранник, который, как впоследствии оказалось, из российской Чечни, сломал челюсть защитнику и нанес ему удары, которые привели к сотрясению мозга.

Как ни странно, пользователей сети не заставили себя ждать с реакцией – они начали оставлять гневные отзывы на странице отеля, в частности, в Google, из-за чего рейтинг заведения резко упал, – информирует 24 Канал.



Рейтинг отеля Roomers в Google / Скриншот 24 Канала (сделан 12.03.23 около 22:20)

Вы также можете оценить "профессионализм" персонала отеля Roomers, перейдя по ссылке. Очевидно, что этот инцидент с избиением украинского военного во Франкфурте-на-Майне не должен остаться незамеченным. Где именно находится гостиница, в которой избили воина ВСУ: смотрите на карте

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