Глава департаменту поліції у Казахстані, що покінчив з собою, наказав не стріляти по мітингарях

Керівник департаменту поліції Жамбильської області Жанат Сулейманов покінчив з життям. За інформацією ЗМІ, генералу загрожував трибунал за наказ не стріляти по демонстрантах.

Правоохоронці покинули будівлю департаменту у ніч з 5 на 6 січня. Саме у цей час на управління здійснили атаку учасники протестів.

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Ризик зачепити мирних жителів був дуже високим

З журналістами місцеві правоохоронці спілкуються виключно на умовах анонімності. Вони стверджують, що у випадку стрілянини ризик зачепити мирних жителів був дуже високим.

У його наказі не було злого наміру, він просто не хотів зайвих жертв серед мирного населення, які швидше за все були б, якби ми відкрили вогонь. Ніхто не знав, що нападники підготувалися наперед,

– кажуть підлеглі Сулейманова.

Арсенал правоохоронців опинився в руках мітингувальників

Учасники штурму взяли з собою "болгарку", якою і відкрили двері до зброярні. Арсенал поліції опинився в руках мітингувальників.

11 січня у Таразі попрощались з генералом Сулеймановим. Його тіло доставили до Нур-Султана.

Тим часом У Казахстані арештовують журналістів, які висвітлювали протести

Що відомо про смерть Сулейманова:

За попередньою інформацією, Сулейманов покінчив з життям 10 січня.

Проте на офіційному рівні цю версію не підтверджують.

Також, повідомляють ЗМІ, проти Сулейманова раніше порушили кримінальну справу – через його наказ під час демонстрацій.

Сулейманов очолив департамент поліції Жамбильської області у лютому 2020 року.

Дивіться відео про те, як відбувались протести в Казахстані:

Текст публікації телеграм-каналу ORDA:

Начальник департаменту поліції Жамбильської області, який покінчив з життям, наказав підлеглим не відкривати вогонь по учасниках заворушень.

Співробітники правоохоронних органів покинули будівлю департаменту поліції в ніч з 5 на 6 січня, коли на управління було здійснено атаку. Як розповіли поліцейські на умовах анонімності спецкореспонденту Orda.kz Ісламбеку Дастану, при відкритих зіткненнях ризик зачепити мирних жителів під час перестрілки був надто високий.

Підлеглі розповідають, що учасники заворушень заздалегідь взяли із собою "болгарки", за допомогою яких вони розкрили металеві двері до збройової кімнати. Арсенал поліцейських опинився у руках зловмисників.