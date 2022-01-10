Наразі жахливий інцидент розслідують місцеві правоохоронці. Що саме стало причиною смерті Ібраєва – правоохоронці не повідомляють.

Важливо Наводять різні дані: у Казахстані не можуть визначитись з загиблими під час сутичок

Міг вистрибнути з вікна

ЗМІ пишуть, що Ібраєв має травми, характерні для падіння з висоти. Тож, ймовірно, він випав з вікна власної квартири. Зробив він це з власної волі чи його змусили – залишається таємницею.

Вже не перший випадок

Зауважимо, що це вже другий випадок за день, коли гинуть високопосадовці силових відомств. Так, раніше повідомлялося, що начальник департаменту поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов наклав на себе руки.

Крім того, у пресслужбі МВС Казахстану заявили, що кількість загиблих під час заворушень співробітників силових структур зросла до 17 людей.

Протести у Казахстані: головне

Масові акції розпочалися у Казахстані 3 січня з невдоволення різким зростанням цін на скраплений газ, але за кілька днів вимоги мітингувальників стали більш політичними.

На тлі протестів уряд пішов у відставку. Указ про це 5 січня підписав очільник Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Радбез ОДКБ погодив введення військ у Казахстан. Першою свій контингент почала вводити Росія. Слідом за нею і Білорусь.

Після цього "миротворці" почали масові зачистки у різних містах Казахстану. Токаєв віддав наказ силовикам стріляти в мітингувальників на ураження.

Не всі казахські військові погоджувалися із цим наказом. Натомість "миротворці" ОДКБ готові застосовувати зброю проти протестувальників.