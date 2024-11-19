19 листопада у Кишиневі неподалік від торгового центру Port Mall та спортивного комплексу Arena Chișinău було виявлено безпілотник. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на NewsMaker.

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Що відомо про сьогоднішню знахідку дрона в Молдові

Інформація про знахідку надійшла до поліції від чоловіка, який повідомив, що помітив дрон в околицях цих об’єктів. На місце події терміново прибула спеціалізована служба для перевірки об’єкта.

Це вже не перший випадок виявлення безпілотників у Молдові цього місяця.

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