Президентка Молдови вважає, що російські безпілотники над Молдовою є приводом для занепокоєння, передає 24 Канал з посиланням на Moldpres.

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Якою була відповідь Маї Санду

Мая Санду вважає, що необхідно придбати необхідні технології, щоб захистити країну і зробити так, щоб громадяни почувалися в безпеці. А також додала, що варто зберігати пильність.

Поки що ці речі не становлять небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт війни біля кордонів і проліт безпілотників над нашим повітряним простором – привід для занепокоєння,

– каже Санду.

У Молдові також заявили, що російські дрони поставили під загрозу життя громадян. Глава МЗС Молдови Міхай Попшой засудив порушення повітряного простору країни.

Раніше ГУР повідомила, що імітаційні дрони Росії, що впали в Молдові, містять деталі з Китаю, США, Швейцарії та Тайваню. Ці пристрої використовують для обману українського ППО.