Президент Молдовы считает, что российские беспилотники над Молдовой являются поводом для беспокойства, передает 24 Канал со ссылкой на Moldpres.

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Каким был ответ Майи Санду

Майя Санду считает, что необходимо приобрести необходимые технологии, чтобы защитить страну и сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности. А также добавила, что стоит сохранять бдительность.

Пока что эти вещи не представляют опасности для Республики Молдова, но сам факт войны у границ и пролет беспилотников над нашим воздушным пространством – повод для беспокойства,

– говорит Санду.

В Молдове также заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни граждан. Глава МИД Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны.

Ранее ГУР сообщила, что имитационные дроны России, упавшие в Молдове, содержат детали из Китая, США, Швейцарии и Тайваня. Эти устройства используют для обмана украинского ПВО.