19 ноября в Кишиневе неподалеку от торгового центра Port Mall и спортивного комплекса Arena Chișinău был обнаружен беспилотник. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на NewsMaker.

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Что известно о сегодняшней находке дрона в Молдове

Информация о находке поступила в полицию от мужчины, который сообщил, что заметил дрон в окрестностях этих объектов. На место происшествия срочно прибыла специализированная служба для проверки объекта.

Это уже не первый случай обнаружения беспилотников в Молдове в этом месяце.

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