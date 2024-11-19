19 ноября в Кишиневе неподалеку от торгового центра Port Mall и спортивного комплекса Arena Chișinău был обнаружен беспилотник. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на NewsMaker.

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Что известно о сегодняшней находке дрона в Молдове

Информация о находке поступила в полицию от мужчины, который сообщил, что заметил дрон в окрестностях этих объектов. На место происшествия срочно прибыла специализированная служба для проверки объекта.

Это уже не первый случай обнаружения беспилотников в Молдове в этом месяце.

Российские дроны в воздушном пространстве Молдовы: последние новости

  • Недавно во время массированной атаки России по Украине патрули на границе Молдовы наблюдали взрывы, а местные жители видели дроны, однако их не зафиксировали из-за движения на низкой высоте.
  • Ранее в Молдове упал третий дрон за последние несколько дней, который обнаружили на окраине села Кошерница в Криуленском районе. Страна выразила протест России из-за вмешательства в выборы и нарушения воздушного пространства российскими дронами.
  • Президент Молдовы Майя Санду призвала приобрести технологии для защиты страны и подчеркнула важность сохранения бдительности.