19 ноября в Кишиневе неподалеку от торгового центра Port Mall и спортивного комплекса Arena Chișinău был обнаружен беспилотник. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на NewsMaker.
Смотрите также Российские дроны во время обстрела Украины могли залететь на территорию Молдовы
Что известно о сегодняшней находке дрона в Молдове
Информация о находке поступила в полицию от мужчины, который сообщил, что заметил дрон в окрестностях этих объектов. На место происшествия срочно прибыла специализированная служба для проверки объекта.
Это уже не первый случай обнаружения беспилотников в Молдове в этом месяце.
Российские дроны в воздушном пространстве Молдовы: последние новости
- Недавно во время массированной атаки России по Украине патрули на границе Молдовы наблюдали взрывы, а местные жители видели дроны, однако их не зафиксировали из-за движения на низкой высоте.
- Ранее в Молдове упал третий дрон за последние несколько дней, который обнаружили на окраине села Кошерница в Криуленском районе. Страна выразила протест России из-за вмешательства в выборы и нарушения воздушного пространства российскими дронами.
- Президент Молдовы Майя Санду призвала приобрести технологии для защиты страны и подчеркнула важность сохранения бдительности.