17 ноября Россия осуществила массированную атаку на Украину, используя ракеты и беспилотники. Во время этой атаки несколько дронов могли нарушить воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь Prima Sursă.

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Пересекли ли российские беспилотники границу Молдовы

Патрули на приграничных территориях Молдовы заметили взрывы в приграничных с Украиной районах. Также было зафиксировано ракету в районе Ларзы, что находится на украинской стороне границы.

Обратите внимание! Кроме этого, местный житель в Грознице видел два летательных объекта на высоте приблизительно до 100 метров, которые напоминали дроны, на низкой высоте, после чего они исчезли из виду над Ротундой и Верхними Холохорами.

Несмотря на эти наблюдения на приграничьи страны, радары Молдовы не зафиксировали никаких дронов, поскольку эти аппараты обычно движутся на очень низкой высоте, чтобы избежать обнаружения.

На территории Молдовы не зафиксировали падения летательных аппаратов, поэтому призываем всех сохранять спокойствие. Если вы заметите подозрительные объекты или летательные аппараты, немедленно сообщите об этом компетентные органы,

– подчеркнули власти страны.

Российские дроны в Молдове: последние новости