Таку інформацію підтвердили місцевим журналістам у МВС Казахстану.

Важливо Поліція Алмати заявляє, що вбила десятки казахів

Там навіть не стали заперечувати факт застосування зброї.

Зброю застосовують? Звісно, ​​проти цих. Я не можу сказати, це під час надзвичайної події дозволено. Вони прикриваються дітьми, жінками, ми попереджаємо не виходити. Це ускладнює нашу роботу,
– повідомили у пресслужбі.

Крім того, у МВС заявили, що "серед терористів та затриманих немає даних щодо загиблих". Вони передали, що майже 1000 постраждалих звернулися до лікарні, з них:

  • 378 людей госпіталізували,
  • 62 особи перебувають у реанімації.

Додамо, що з боку правоохоронців також є постраждалі. За останніми даними, лише в Алмати загинули 13 поліцейських, ще понад 350 отримали поранення.

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