Таку інформацію підтвердили місцевим журналістам у МВС Казахстану.

Важливо Поліція Алмати заявляє, що вбила десятки казахів

Там навіть не стали заперечувати факт застосування зброї.

Зброю застосовують? Звісно, ​​проти цих. Я не можу сказати, це під час надзвичайної події дозволено. Вони прикриваються дітьми, жінками, ми попереджаємо не виходити. Це ускладнює нашу роботу,

– повідомили у пресслужбі.

Крім того, у МВС заявили, що "серед терористів та затриманих немає даних щодо загиблих". Вони передали, що майже 1000 постраждалих звернулися до лікарні, з них:

378 людей госпіталізували,

62 особи перебувають у реанімації.

Додамо, що з боку правоохоронців також є постраждалі. За останніми даними, лише в Алмати загинули 13 поліцейських, ще понад 350 отримали поранення.

Зверніть увагу! Протести у Казахстані почалися ще 3 січня. Тоді люди вийшли на вулиці через збільшення ціни на газ. Однак навіть після виконання вимог протестувальників, протести не зупинилися.

Останні новини з Казахстану

6 січня у найбільшому місті Казахстану Алмати почалися масові зачистки. Станом на ранок офіційно відомо про понад тисячу потерпілих.

Росія відправила до охопленого протестами Казахстану підрозділи повітряно-десантних військ як миротворців. Перший літак уже прибув до країни.

У Державному департаменті США стежать за протестами у Казахстані. Вашингтон засудив насильство на вулицях країни.