Як заявила прессекретарка поліції міста Салтанат Азірбек, минулої ночі демонстранти спробували штурмувати адміністративні будівлі. Зокрема, вони нібито штурмували будівлі поліції.

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Десятки нападників ліквідовані, їхні особи ідентифіковують,

– цинічно сказала поліцейська.

Вона також закликала мешканців та гостей міста задля безпеки не виходити з будинків.

Що відомо про ситуацію в Казахстані

Уже четвертий день у Казахстані вирують масштабні протести, через які президент Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд.

Та попри це мітингувальники поки не збираються розходитися, кількість жертв зростає. Ба більше, Росія вже відправила свої війська до країни. Військові 6 січня зачистили площу біля мерії в місті Алмати. Вони взяли в оточення 2 сотні озброєних протестувальників. Згодом силовики відійшли.

У Казахстані через масові протести та захоплення почалися затримки у роботі транспорту. Зокрема повідомляють, що аеропорти трьох великих міст припинили роботу.

Роботу всіх банків у Казахстані призупинили на тлі масових протестів. Акції одного з найбільших банків – Halyk bank – всього за день обвалилися на 20%.

Основне, що треба знати про ситуацію: дивіться відео