Как заявила пресс-секретарь полиции города Салтанат Азирбек, минувшей ночью демонстранты попытались штурмовать административные здания. В частности, они якобы штурмовали здания полиции.

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Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируют,

– цинично сказала сотрудница полиции.

Она также призвала жителей и гостей города для безопасности не выходить из домов.

Что известно о ситуации в Казахстане

Уже четвертый день в Казахстане бушуют масштабные протесты, из-за которых президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.

Но, несмотря на это, митингующие пока не собираются расходиться, количество жертв растет. Более того, Россия уже отправила свои войска в страну. Военные 6 января зачистили площадь у мэрии в городе Алматы. Они взяли в окружение две сотни вооруженных протестующих. Впоследствии силовики ушли.

В Казахстане из-за массовых протестов и захватов начались задержки в работе транспорта. В частности, сообщают, что аэропорты трех крупных городов прекратили работу.

Работу всех банков в Казахстане приостановили на фоне массовых протестов. Акции одного из крупнейших банков – Halyk bank – всего за день обвалились на 20%.

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