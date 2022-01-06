Так, здание администрации в Алматы практически уничтожили. Кроме того, утром горели соседние постройки – там расположены телеканалы.

Кстати Выносили айфоны и люксовую косметику, – жительница Алматы о том, что происходило ночью

Ситуацию осложняет то, что пожарные службы в городе не работают. В сети показали фото сгоревшего акимата в Алматы.



Акимат в Алматы / Фото Leta

Ситуация в Талдыкоргане не лучше. Здание мэрии там также выгорело дотла. К слову, в городе накануне снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.

Что происходит в Казахстане