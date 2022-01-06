Такую информацию подтвердили местные журналисты в МВД Казахстана.

Важно Полиция Алматы заявляет, что убила десятки казахов

Там даже не стали отрицать факт применения оружия.

Оружие используют? Конечно, против этих. Я не могу сказать, это во время чрезвычайного происшествия позволено. Они прикрываются детьми, женщинами, мы предупреждаем не выходить. Это усложняет нашу работу,

– сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в МВД заявили, что "среди террористов и задержанных нет данных о погибших". Они передали, что почти 1000 пострадавших обратились в больницу, из них:

378 человек госпитализировали,

62 человека находятся в реанимации.

Добавим, что со стороны правоохранителей также есть пострадавшие. По последним данным, только в Алматы погибли 13 полицейских, еще более 350 получили ранения.

Обратите внимание! Протесты в Казахстане начались 3 января. Тогда люди вышли на улицы из-за увеличения цены на газ. Однако даже после выполнения требований протестующих протесты не остановились.

Последние новости из Казахстана

6 января в крупнейшем городе Казахстана Алматы начались массовые зачистки. По состоянию на утро официально известно о более тысячи пострадавших.

Россия отправила в охваченный протестами Казахстан подразделения воздушно-десантных войск как миротворцев. Первый самолет уже прибыл в страну.

В Государственном департаменте США следят за протестами в Казахстане. Вашингтон осудил насилие на улицах страны.

Протесты в Казахстане набрали новые обороты: смотрите видео