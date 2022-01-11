Деталі трагедії в Алмати

Іслам був студентом 5-го курсу Алматинського університету енергетики та зв'язку. Про це розповіла його мати Куралай Балхаєва.

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Родом юнак із міста Жанаозен, в Алмати він приїхав здобувати вищу освіту.

Під час заворушень Іслам був вдома. 6 січня в нього не було інтернету й він не знав, що на вулицях досі стріляють. Вони з другом пішли на вулицю. У хлопців було мало їжі, тому вони шукали відкриті продуктові магазини. У цей день він потрапив під обстріл. Загинув на місці,
– сказала жінка.

Що відомо про загиблого студента

У березні Ісламу мало виповнитися 22 роки. У 2022 році він готувався до захисту дипломної роботи.

Тіло юнака доставлять у рідне місто 11 січня. Похорони відбудуться наступного дня.

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