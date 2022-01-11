Деталі трагедії в Алмати

Іслам був студентом 5-го курсу Алматинського університету енергетики та зв'язку. Про це розповіла його мати Куралай Балхаєва.

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Родом юнак із міста Жанаозен, в Алмати він приїхав здобувати вищу освіту.

Під час заворушень Іслам був вдома. 6 січня в нього не було інтернету й він не знав, що на вулицях досі стріляють. Вони з другом пішли на вулицю. У хлопців було мало їжі, тому вони шукали відкриті продуктові магазини. У цей день він потрапив під обстріл. Загинув на місці,

– сказала жінка.

Що відомо про загиблого студента

У березні Ісламу мало виповнитися 22 роки. У 2022 році він готувався до захисту дипломної роботи.

Тіло юнака доставлять у рідне місто 11 січня. Похорони відбудуться наступного дня.



У Казахстані випадково застрелили 21-річного юнака / Фото з сімейного архіву

Що відомо про ситуацію в Казахстані

Масштабні протести в країні тривають понад тиждень, однак ситуація загострилася саме 6 січня. У цей день виникли сутички між активістами та силовиками.

Через те, що казахські силовики відмовлялися стріляти у власний народ, президент Касим Жомарт-Токаєв звернувся до країн ОДКБ з проханням ввести війська.

За офіційними даними, у Казахстані перебуває понад 2 тисячі так званих "миротворців". До речі, їм дозволи стріляти у протестувальників.

11 січня Токаєв заявив, що через 2 дні війська ОДКБ почнуть відхід з країни, бо їхня місія "успішно завершилася". Триватиме цей процес до 10 днів.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, скільки точно людей загинули під час протестів у Казахстані. 9 січня влада заявила про 164 жертви, однак згодом цю інформацію назвали "технічною помилкою". Відомо, що серед загиблих є діти віком 4 та 11 років.



Загалом на протестах затримали майже 10 тисяч людей.

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