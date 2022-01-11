Детали трагедии в Алматы

Ислам был студентом 5-го курса Алматинского университета энергетики и связи. Об этом рассказала его мать Куралай Балхаева.

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Родом юноша из города Жанаозен, в Алматы он приехал получать высшее образование.

Во время беспорядков Ислам был дома. 6 января у него не было интернета и он не знал, что на улицах до сих пор стреляют. Они с другом пошли на улицу. У ребят было мало еды, поэтому они искали открытые продуктовые магазины. В этот день он попал под обстрел. Погиб на месте,

– сказала женщина.

Что известно о погибшем студенте

В марте Исламу должно было исполниться 22 года. В 2022 году он готовился к защите дипломной работы.

Тело юноши доставят в родной город 11 января. Похороны состоятся на следующий день.



В Казахстане случайно застрелили 21-летнего юношу / Фото из семейного архива

Что известно о ситуации в Казахстане

Масштабные протесты в стране продолжаются более недели, однако ситуация обострилась именно 6 января. В этот день возникли столкновения между активистами и силовиками.

Из-за того, что казахские силовики отказывались стрелять в собственный народ, президент Касым Жомарт-Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой ввести войска.

По официальным данным, в Казахстане находится более 2 тысяч так называемых "миротворцев". Кстати, им разрешалось стрелять в протестующих.

11 января Токаев заявил, что через 2 дня войска ОДКБ начнут отход из страны, потому что их миссия "успешно завершилась". Продлится этот процесс до 10 дней.

Обратите внимание! Пока неизвестно, сколько точно людей погибли во время протестов в Казахстане. 9 января власти заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию назвали "технической ошибкой". Известно, что среди погибших есть дети в возрасте 4 и 11 лет. Всего на протестах задержали почти 10 тысяч человек.

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