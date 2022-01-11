Детали трагедии в Алматы

Ислам был студентом 5-го курса Алматинского университета энергетики и связи. Об этом рассказала его мать Куралай Балхаева.

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Родом юноша из города Жанаозен, в Алматы он приехал получать высшее образование.

Во время беспорядков Ислам был дома. 6 января у него не было интернета и он не знал, что на улицах до сих пор стреляют. Они с другом пошли на улицу. У ребят было мало еды, поэтому они искали открытые продуктовые магазины. В этот день он попал под обстрел. Погиб на месте,
– сказала женщина.

Что известно о погибшем студенте

В марте Исламу должно было исполниться 22 года. В 2022 году он готовился к защите дипломной работы.

Тело юноши доставят в родной город 11 января. Похороны состоятся на следующий день.

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