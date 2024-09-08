Це не північнокорейська зброя: чому балістичні ракети з Ірану є дуже небезпечними

Західні ЗМІ повідомили, що Росія отримала понад 200 балістичних ракет з Ірану. Ворог, імовірно, використовує їх для атак по території України. Порівняно зі зброєю, яку Росії постачала КНДР, іранські ракети є більш сучасними.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, наголосивши, що передача Росії іранських ракет є доволі суттєвою загрозою. Водночас в РНБО вважають цей факт свідченням того, що Москва має дефіцит "Іскандерів", тому вона змушена купувати ракети у Тегерана.

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Дуже серйозна загроза

Щодо Ірану існує певний стереотип, що це – другорядна, нерозвинута країна. Однак ця держава має доволі високий технологічний рівень та розробила потужну ракетну та ядерну програми.

Іран починав з виробництва ракет дальністю 85 та 120 кілометрів, а точність їхнього влучання була на рівні 100 метрів. Сьогодні іранські ракети останнього покоління, зокрема, Fateh має точність 3 метри. Ракета Zolfaghar може долати відстань 700 – 800 кілометрів та має точність – 5 метрів.

Це не північнокорейська зброя. Якщо іранські ракети будуть на озброєнні у Росії, це буде дуже серйозною загрозою,

– наголосив авіаційний експерт.

Якщо Іран дійсно передав Росії зброю, то вона могла б бути, на думку авіаційного експерта, малого та середнього радіуса дій.

Зброя малого радіуса дій – з сімейства безпілотних систем Ababil. Вона використовується для розвідки, коригування, завдання точкових ударів. Ці вироби можуть літати на дальності 100, 250 кілометрів та переносити різні види боєприпасів.

Ababil – невелика ракета, хоча має дуже розвинуту аеродинамічну поверхню. Її довжина 3,7 метра, вага – 240 кілограмів. Вона здатна літати на відстань 90 кілометрів. Проте основні її параметри засекречені,

– відзначив Криволап.

Зброя середнього радіуса дій – ракета Fateh-110. Іран виробляє її з 2022 року, і зараз вже існує ракета четвертого покоління, яка відрізняється високою точністю.

Зверніть увагу! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що іранські ракети Zolfaghar з дальністю польоту 600 кілометрів та бойовою частиною у більш ніж пів тонни є дуже потужною та складною для перехоплення зброєю. Це не просто балістична ракета – її бойова частина одразу відокремлюється від розгінного блоку і в цей момент її важче спинити.

Також іранці могли б передати Росії ракети Zolfaghar, які мають дальність 700 кілометрів та оснащені досить потужною бойовою частиною. Всі ракети середнього радіуса дії мають бойову частину вагою від 450 до 650 кілограмів.

Завдяки цьому їхня здатність ураження значно вища, ніж у "Іскандерів" та у ракет вагою близько 500 кілограмів, які зараз використовуються і росіянами, і ЗСУ, зокрема, Storm Shadow, SCALP EG тощо,

– пояснив він.

Також є на озброєнні в Ірану ракета середнього радіуса дії Fath-360, яка має найбільш розвинену систему орієнтації.

"Якщо зброя малого радіуса дії літає тільки по GPS, то ці ракети можуть перемикатися на інерційну систему наведення, що захищає її. Літають вони з великою швидкістю, і на коротких відстанях їх буде дуже важко перехопити. Крім того, ракети Fateh останнього покоління мають ще й оптико-електронну систему наведення, тому це дійсно сучасна і дуже небезпечна зброя", – зазначив Костянтин Криволап.