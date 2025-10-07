Дональд Трамп заявив, що "вже приблизно ухвалив рішення" щодо можливості відправки Україні американських ракет Tomahawk. Таке рішення президента США свідчить про те, що він принципово змінив свою позицію щодо Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, який підкреслив важливість зміни риторики Дональда Трампа щодо постачання Україні ракет Tomahawk. Він зазначив, за яких умов можливе отримання Києвом цієї зброї.

Що вплинуло на зміну ставлення Трампа щодо допомоги Україні?

Подоляк наголосив, що важливо дочекатися відповідних логістичних дій щодо надання Україні Tomahawk.

Тому що багато слів – це добре. Також добре, що риторика пана Трампа і його оточення змінилася,

– підкреслив він.

Президент США та його команда, імовірно, усвідомлюють, яку роль відіграє Росія у падінні глобальної репутації Сполучених Штатів. Тому що, на думку радника голови ОПУ, відбувається імітування Росією переговорного двостороннього процесу зі Сполученими Штатами і одночасно підігравання китайським амбіціям.

Китай хоче переформатувати глобальні впливи. І це йому вдається порівняно із США, які навпаки цей вплив частково втрачають. Це відбувається тому, що вони очікують зрозумілішої гри з боку Росії, але вона веде зовсім в іншу гру. Це – приниження ролі Сполучених Штатів і особистої репутації Трампа,

– впевнений Михайло Подоляк.

Проте питання полягає у тому, чи готові США до відповідних дій.

Україна сьогодні завдає ударів по території Росії виключно зі зброї українського виробництва та використовуючи далекобійні дрони. Однак якщо Росія має 500 дронів, важливо, щоб Україна мала щонайменше таку ж кількість. А також ще і певну кількість балістичних ракет, які, за його словами, будуть максимально жорстко знищувати мілітарну інфраструктуру на території Росії.

Якщо усвідомлення Трампом того, що робить Росія щодо репутації Сполучених Штатів і послаблення їх, матиме наслідки у вигляді продажу ракет Tomahawk для подальшої передачі їх Україні, тоді, як зауважив радник глави ОПУ, це може відбутися достатньо швидко.

Яка ситуація з передачею Україні американських ракет Tomahawk?