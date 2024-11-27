Позиція Південної Кореї може змінитися: яка ймовірність, що Сеул надасть допомогу Києву

Пентагон зробив заяву про те, що він не відзначає присутності північнокорейських військ на території України. Це вказує на те, що зараз США залишають за собою часову щілину (поки не почне працювати нова адміністрація президента) для того, аби поспілкуватись з Китаєм.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, нагадавши, що після перших повідомлень про відправлення військ КНДР в Росію міністр оборони Південної Кореї відвідав Вашингтон, де в нього відбувся спільний брифінг з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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Південна Корея діє з погодженням США

Експерт наголосив, що Південна Корея перебуває у тісній співпраці з США і є країною з особливим статусом поза НАТО у відносинах зі Сполученими Штатами.

Сьогодні США всілякими шляхами намагаються переконати світ, що КНДР не так багато допомагає Росії, закликають до деескалації та стараються контролювати цю ситуацію,

– зазначив Клочок.

Українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим прибула у Південну Корею, аби звернутися по військову допомогу на тлі того, що Росія залучила до війни проти України військових Північної Кореї.

Клочок вважає, що намір провести діалог з представниками Південної Кореї – це правильне рішення, бо треба донести до них побажання України.

Позиція Південної Кореї (щодо надання допомоги Україні – 24 Канал) може змінитися, але виключно з погодженням Вашингтону,

– підкреслив Клочок.

Перспектива співпраці України з Південною Кореєю

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена доволі обережна.

Саме через те, що Південна Корея дуже контролюється Сполученими Штатами, я не бачу зараз перспективи, що ця країна передасть Україні зброю,

– озвучив Клочок.

Новий президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2025 року, на думку експерта, діятиме по-іншому. Клочок вважає, що неординарність Трампа відкриє інше вікно можливостей для співпраці у військовій сфері Південної Кореї та України й загалом для зміни ситуації у світі.