Позиция Южной Кореи может измениться: какова вероятность, что Сеул окажет помощь Киеву

Пентагон сделал заявление о том, что он не отмечает присутствия северокорейских войск на территории Украины. Это указывает на то, что сейчас США оставляют за собой временной отрезок (пока не начнёт работать новая администрация президента) для того, чтобы пообщаться с Китаем.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, напомнив, что после первых сообщений об отправке войск КНДР в Россию министр обороны Южной Кореи посетил Вашингтон, где у него состоялся совместный брифинг с министром обороны США Ллойдом Остином.

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Южная Корея действует по согласованию США

Эксперт отметил, что Южная Корея находится в тесном сотрудничестве с США и является страной с особым статусом вне НАТО в отношениях с Соединенными Штатами.

Сегодня США всяческими путями пытаются убедить мир, что КНДР не так много помогает России, призывают к деэскалации и стараются контролировать эту ситуацию,

– отметил Клочок.

Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею, чтобы обратиться за военной помощью на фоне того, что Россия привлекла к войне против Украины военных Северной Кореи.

Клочок считает, что намерение провести диалог с представителями Южной Кореи – это правильное решение, потому что надо донести до них пожелания Украины.

Позиция Южной Кореи (о предоставлении помощи Украине – 24 Канал) может измениться, но исключительно с согласованием Вашингтона,

– подчеркнул Клочок.

Перспектива сотрудничества Украины с Южной Кореей

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что администрация действующего президента Джо Байдена довольно осторожна.

Именно из-за того, что Южная Корея очень контролируется Соединенными Штатами, я не вижу сейчас перспективы, что эта страна передаст Украине оружие,

– озвучил Клочок.

Новый президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, по мнению эксперта, будет действовать по-другому. Клочок считает, что неординарность Трампа откроет другое окно возможностей для сотрудничества в военной сфере Южной Кореи и Украины и в целом для изменения ситуации в мире.