Путін там уже не з'явиться: чи вислизне Вірменія з-під впливу Росії

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив у бездіяльності так званих "російських миротворців", які були у Нагірному Карабаху з 2020 року. У російському МЗС заявили, що Росія буцімто "завжди була прихильна до союзницьких обов'язків і поважала державність Вірменії". Та переграти це – немає сил та ресурсів.

Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що вірменське суспільство теж це розуміє. Адже теоретично переграти ситуацію можна лише "руками Вірменії".

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Однак, у цієї країни, найімовірніше, вже немає ресурсу ані демографічного, ані союзників, які могли б їй допомогти. Політолог переконаний, що Азербайджан стратегічно усе спланував дуже правильно.

Вірменія зрозуміла, що можливості вже немає. І будуть вже відходити від Росії, адже Росія теж хитрувато себе поводила щодо Вірменії навіть, коли вони оголошували їх союзниками,

– сказав Загородній.

Так росіяни завжди "грали" з вірменами. Мовляв, то дають зброю, то ні. Окрім того, Росія використовувала Вірменію як залежну територію та не давала можливості інтегруватися у західні євроатлантичні структури.

"Зброю вони продавали Вірменії та Азербайджану, щоби ви розуміли про так звані "союзницькі відносини", – зауважив політолог.

Найімовірніше, Вірменія підписуватиме мирні договори з Азербайджаном та Туреччиною. Адже нині, зазначив Тарас Загородній, є взагалі питання щодо існування держави як такої. Усе через те, що багато населення виїхало з країни.

"Населення приблизно 2,5 – 3 мільйони. Вона (Вірменія – 24 Канал) затиснута з усіх боків на 70% країнами, які її, м'яко кажучи, недолюблюють. На мою думку, вони шукатимуть союзників першочергово на Заході", – наголосив політолог.

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Вплив країни-агресорки на Вірменію

Росія все одно впливатиме на Вірменію. До того ж на території цієї країни досі залишається російська військова база. Водночас Вірменія може намагатися підписувати договори із союзниками. Усе, щоби більше "розв'язати" свої руки у відносинах із Заходом. Далі уже питання до вірменського народу та країни – як вони вибудовуватимуть з усіма відносини.

Чи вийде Вірменія з ОДКБ

До слова, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що країна ухвалюватиме Римський статут.

"Це означає, що Путін у Вірменії вже не з'явиться. За іронією долі, пан Пашинян досі є виконавчим секретарем ОДКБ. А вони можуть і не виходити", – сказав політолог.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованих територій України. Російського диктатора можуть арештувати у тих країнах, які ратифікували Римський статут.

Вірменія може вести свою політику так, що вона буцімто і є в ОДКБ, але водночас не брати участі у деяких заходах або в різних військових операціях.

Що відбувається довкола Нагірного Карабаху