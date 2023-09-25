Путин там уже не появится: ускользнет ли Армения из-под влияния России

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии так называемых "российских миротворцев", находившихся в Нагорном Карабахе с 2020 года. В российском МИД заявили, что Россия якобы "всегда была благосклонна к союзническим обязанностям и уважала государственность Армении". Но переиграть это – нет сил и ресурсов.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Тарас Загородний, отметив, что армянское общество тоже это понимает. Ведь теоретически переиграть ситуацию можно только "руками Армении".

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Однако у этой страны, скорее всего, уже нет ресурса ни демографического, ни союзников, которые могли бы ей помочь. Политолог убежден, что Азербайджан стратегически все спланировал очень правильно.

Армения сообразила, что возможности уже нет. И будут уже отходить от России, ведь Россия тоже хитро себя вела относительно Армении даже, когда они объявляли их союзниками,

– сказал Загородний.

Так россияне всегда "играли" с армянами. Мол, то дают оружие, то нет. Кроме того, Россия использовала Армению как зависимую территорию и не позволяла интегрироваться в западные евроатлантические структуры.

"Оружие они продавали Армении и Азербайджану, чтобы вы понимали о так называемых "союзнических отношениях", – отметил политолог.

Вероятнее всего, Армения будет подписывать мирные договоры с Азербайджаном и Турцией. Ведь сейчас, отметил Тарас Загородний, есть вообще вопрос о существовании государства как такового. Все потому, что много населения уехало из страны.

"Население примерно 2,5 – 3 миллиона. Она (Армения – 24 Канал) зажата со всех сторон на 70% странами, которые её, мягко говоря, недолюбливают. По-моему, они будут искать союзников в первую очередь на Западе", – подчеркнул политолог.

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Влияние страны-агрессора на Армению

Россия все равно будет влиять на Армению. К тому же, на территории этой страны до сих пор остается российская военная база. В то же время, Армения может пытаться подписывать договоры с союзниками. Все, чтобы больше "развязать" свои руки в отношениях с Западом. Дальше уже вопрос к армянскому народу и стране – как они будут выстраивать со всеми отношения.

Выйдет ли Армения из ОДКБ

К слову, премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна будет принимать Римский устав.

"Это означает, что Путин в Армении уже не появится. По иронии судьбы, господин Пашинян до сих пор является исполнительным секретарем ОДКБ. А они могут и не выходить", – сказал политолог.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Он обвиняется в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины. Российский диктатор может быть арестован в тех странах, которые ратифицировали Римский устав.

Армения может вести свою политику так, что она якобы и есть в ОДКБ, но в то же время не участвовать в некоторых мероприятиях или в разных военных операциях.

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