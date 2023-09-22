Власти Азербайджана 19 сентября объявили о начало "антитеррористических мер" на спорной территории и в течение суток достигли целей спецоперации. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов объяснил 24 Каналу, для чего Азербайджан начал спецоперацию и что показал России.

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Азербайджан не будет играть с Путиным

Азербайджан сделал то, что в ноябре 2015 года сделал Реджеп Эрдоган, сбив залетевший на территорию Турции российский истребитель. Ильхам Алиев сделал то же самое. По мнению Жирнова, президент Азербайджана намеренно открыл огонь по российским "миротворцам", среди которых были два офицера.

Обратите внимание! 20 сентября в Нагорном Карабахе расстреляли российский автомобиль УАЗ, в котором находился заместитель командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Иван Ковган. Кроме того, также сообщается о ликвидации двух полковников и двух подполковников.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что это сделали целенаправленно, ведь "миротворцы" передвигаются на маркированных автомобилях. Обстрел машины – это военное преступление, за которое наказывают согласно Женевским конвенциям, ведь в целом в миротворцев нельзя стрелять, равно как и в представителей Красного Креста.

Азербайджан сделал это целенаправленно для того, чтобы показать Владимиру Путину его место. Баку знает, что с российским диктатором можно разговаривать только с позиции силы. Таким образом Азербайджан показал Путину и Армении свою силу,

– сказал Жирнов.

За один день была уничтожена небольшая армянская группировка, находившаяся на территории Нагорного Карабаха, и почти полностью выведенная из строя средства ПВО. После этого азербайджанцы предложили сдаться, что впоследствии Армения и сделала.

Ереван пытался получить защиту от России, но еще в 2020 году Москва отказала. Путин не может открыть второй фронт на Кавказе. Российских "миротворцев" мало и, скорее всего, их выведут из Нагорного Карабаха. Азербайджан будет настаивать на том, чтобы ни одного российского солдата не осталось на этой территории.

"Именно поэтому Баку целенаправленно уничтожил машину "миротворцев", чтобы показать, что с Путиным они не будут играть в игрушки. И если диктатор вздумает уничтожить этот контингент на территории Нагорного Карабаха, то Путина уничтожат", – добавил бывший сотрудник КГБ.

С какой целью Азербайджан проводил спецоперацию в Нагорном Карабахе: смотрите видео

Армения проштрафилась

По одной из версий таким образом Россия с помощью Азербайджана пытается свергнуть армянские власти и превратить страну в "российскую губернию". Ведь своими действиями Ереван якобы демонстрировал расположение Запада, что вроде бы и не понравилось кремлевскому узурпатору.

Армяне приняли ряд недружественных шагов по отношению к России. Поэтому Путин не собирается помогать Еревану, и ему будет выгодно, если в стране возникнет хаос. Кроме того, если к власти придет пророссийский политик, то бункерный диктатор обрадуется,

– подчеркнул Жирнов.

Вместе с тем, армяне увидели, что Россия ничем не помогла им, поэтому вряд ли они видят в лице Путина надежного партнера.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе