У Єревані люди починають перекривати дороги та йдуть до будівлі парламенту

У центрі Єревана учасники акцій протесту перекрили кілька вулиць біля будівлі уряду. Люди сидять на проїжджій частині і цим блокують рух.

Протести розпочалися на тлі новин із Нагірного Карабаху про те, що невизнана Нагірно-Карабаська республіка складає зброю і капітулює. Війна між Вірменією та Азербайджаном цього разу тривала всього два дні.

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Яка ситуація в Єревані зараз

Наразі перекрито рух на проспекті Тиграна Меца, вулиці Аміряна та вулиці Налбандяна. Поліцейські не перешкоджають протестувальникам, проте видно, що дехто з людей гаряче сперечається із правоохоронцями.

Біля будівлі уряду зараз кілька десятків людей. Увечері 20 вересня тут має пройти масова акція протесту.

Протестувальники перекривають дороги у Єревані / Скриншоти 24 Каналу

Розлука Вірменії з Росією

Що цікаво, у Вірменії вирують різні протестні настрої. 19 вересня відбувалося одразу декілька акцій: учасники одних кричали "Путін – х*йло" і рішуче засуджували бажання Кремля впливати на події у країні, зокрема вимагаючи виходу з ОДКБ, а учасники інших вимагали реакції ОДКБ на події у Нагірному Карабаху та "захисту" з боку "російських миротворців".

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Вона передбачає ввід військ членів ОДКБ на територію країни-учасниці, яка про це попросить. 2022 року війська ввели в Казахстан під час заворушень у цій країні.

20 вересня Дмитро Пєсков неочікувано визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану. Він сказав, що після визнання Єреваном Карабаха азербайджанською територією Росія буцімто не може втручатися. Так речник Путіна відповів на закиди секретаря ради безпеки Вірменії, який звинуватив Росію у тому, що вона "не захищає населення Нагірного Карабаху".

Утім, тут ідеться не про торжество міжнародного права. Існує думка, що Росія прагне змінити владу у Вірменії на більш вигідну для себе

Журналісти отримали доступ до "методички", в якій ідеться про те, що Кремль радить ЗМІ звинуватити в усьому прем'єра Вірменії Пашиняна, мовляв, у "здачі" Нагірного Карабаха винна сама Вірменія та її західні партнери.

Розлад почався з того, що Вірменія погодилася провести навчання Eagle Partner зі США – про це стало відомо буквально тиждень тому. Кремль сказав тоді, що це "недружній крок" з боку "традиційного союзника", а журналісти назвали причиною дрейфу Вірменії у бік Заходу розчарування в Росії. До слова, навчання тривають, їх не стали зупиняти.

Міжнародник Ілія Куса пише про те, що Росія буде намагатися "качати" Єреван, щоб прибрати Пашиняна.

Заяви Пашиняна

21 вересня в місті Євлах має відбутися зустріч, на якій обговорять майбутнє Карабаху, звідки мають вивести незаконні збройні формування. Утім, Нікол Пашинян каже, що Вірменія не мала армії у Нагірному Карабаху із серпня-2021.

Пашинян також заявив, що Вірменія не брала участі у переговорах між Азербайджаном та Карабахом і що йому незрозумілі пункти про виведення вірменських збройних сил з Карабаху в тексті поширеної заяви.