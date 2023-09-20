В Ереване люди начинают перекрывать дороги и идут к зданию парламента

В центре Еревана участники акций протеста перекрыли несколько улиц возле здания правительства. Люди сидят на проезжей части и тем самым блокируют движение.

Протесты начались на фоне новостей из Нагорного Карабаха о том, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика сложила оружие и капитулирует. Война между Арменией и Азербайджаном в этот раз длилась всего два дня.

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Какая ситуация в Ереване сейчас

Перекрыто движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские не препятствуют протестующим, однако видно, что некоторые люди горячо спорят с правоохранителями.

У здания правительства сейчас несколько десятков человек. Вечером 20 сентября здесь должна пройти массовая акция протеста.

Протестующие перекрывают дороги в Ереване / Скриншоты 24 Канала

Разлука Армении с Россией

Что интересно, в Армении бушуют разные протестные настроения. 19 сентября происходило сразу несколько акций: участники одних кричали "Путин – х*йло" и решительно осуждали желание Кремля влиять на события в стране, в частности, требуя выхода из ОДКБ, а участники других требовали реакции ОДКБ на события в Нагорном Карабахе и "защиты" со стороны "российских миротворцев".

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Она предусматривает ввод войск членов ОДКБ на территорию страны-участницы, которая об этом попросит. В 2022 году войска ввели в Казахстан во время беспорядков в этой стране.

20 сентября Дмитрий Песков неожиданно признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Он сказал, что после признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией Россия якобы не может вмешиваться. Так спикер Путина ответил на упреки секретаря совета безопасности Армении, обвинившего Россию в том, что она "не защищает население Нагорного Карабаха".

Впрочем, речь идет не о торжестве международного права. Есть мнение, что Россия стремится сменить власть в Армении на более выгодную для себя.

Журналисты получили доступ к "методичке", в которой говорится, что Кремль советует СМИ обвинить во всем премьера Армении Пашиняна, мол, в "сдаче" Нагорного Карабаха виновата сама Армения и ее западные партнеры.

Разлад начался с того, что Армения согласилась провести учения Eagle Partner с США – об этом стало известно буквально неделю назад. Кремль сказал тогда, что это "недружественный шаг" со стороны "традиционного союзника", а журналисты назвали причиной дрейфа Армении в сторону Запада разочарование в России. К слову, учения еще идут и их не стали останавливать.

Международник Илия Куса пишет о том, что Россия будет пытаться "качать" Ереван, чтобы убрать Пашиняна.

Заявления Пашиняна

21 сентября в городе Евлах состоится встреча, на которой обсудят будущее Карабаха, откуда должны вывести незаконные вооруженные формирования. Впрочем, Никол Пашинян говорит, что у Армении не было армии в Нагорном Карабахе с августа-2021.

Пашинян также заявил, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом и ему непонятны пункты о выводе армянских вооруженных сил из Карабаха в тексте распространенного заявления.