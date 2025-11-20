Посол Польщі став мішенню агресивного натовпу російських "активістів" у Санкт-Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі стався напад на посла Польщі Кшиштофа Краєвського. Російські "активісти" відверто висловлювали свої антипольські й антиукраїнські погляди спочатку словесно, а потім і фізично.

Як розповів речник польського МЗС Мацей Вевіор, атака на дипломата відбулася в неділю, 16 листопада. Подробиці інциденту розповідає 24 Канал із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Що відомо про напад на польського посла?

За попередніми даними, посол приїхав до міста, щоб взяти участь у зустрічі з польською громадою з нагоди Дня незалежності. Опівдні, коли Краєвський разом із консулом прямував на богослужіння у базиліці святої Катерини Олександрійської, їх шлях заблокувала група агресивно налаштованих російських "активістів".

Вони тримали плакати з антиукраїнськими та антипольськими написами й звинувачували Польщу у підтримці України. Спочатку все обмежувалося криками та образами, але згодом хтось із натовпу спробував напасти на дипломата фізично.

Охорона швидко втрутилася та зупинила нападників. За словами Вевіора, посол не отримав серйозних ушкоджень.

До слова, напередодні, 19 листопада, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що після диверсії на залізниці Варшава ухвалила рішення про закриття останнього російського консульства, яке досі функціонувало в країні.

