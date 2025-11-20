Посол Польши стал мишенью агрессивной толпы российских "активистов" в Санкт-Петербурге
- На днях в России на польского посла Кшиштофа Краевского напали агрессивные российские "активисты".
- Нападавшие в частности обвиняли Польшу в поддержке Украины.
В российском Санкт-Петербурге произошло нападение на посла Польши Кшиштофа Краевского. Российские "активисты" откровенно выражали свои антипольские и антиукраинские взгляды сначала словесно, а затем и физически.
Как рассказал спикер польского МИД Мацей Вевиор, атака на дипломата произошла в воскресенье, 16 ноября. Подробности инцидента рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Что известно о нападении на польского посла?
По предварительным данным, посол приехал в город, чтобы принять участие во встрече с польской общиной по случаю Дня независимости. В полдень, когда Краевский вместе с консулом направлялся на богослужение в базилике святой Екатерины Александрийской, их путь заблокировала группа агрессивно настроенных российских "активистов".
Они держали плакаты с антиукраинскими и антипольскими надписями и обвиняли Польшу в поддержке Украины. Сначала все ограничивалось криками и оскорблениями, но впоследствии кто-то из толпы попытался напасть на дипломата физически.
Охрана быстро вмешалась и остановила нападавших. По словам Вевиора, посол не получил серьезных повреждений.
К слову, накануне, 19 ноября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что после диверсии на железной дороге Варшава приняла решение о закрытии последнего российского консульства, которое до сих пор функционировало в стране.
Обострение российско-польских отношений: последние новости
Недавно генерал Веслав Кукула заявил, что Россия уже перешла к активной подготовке возможного нападения, пытаясь расшатать ситуацию в Польше и ослабить страну изнутри.
По его словам, волна кибератак, поджогов и диверсий, в частности взрыв на железной дороге между Варшавой и Люблином в Мазовецком воеводстве, выглядит как скоординированная операция российских спецслужб.
Также сообщается, что утром 31 октября польские МиГ-29 снова поднимались на перехват российского разведывательного Ил-20, который пролетал над Балтийским морем в международном воздушном пространстве. Самолет двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером, создавая угрозу для гражданской авиации.
Кроме того, заместитель начальника Генштаба ВС Польши генерал-лейтенант Мацей Клиш уточнил, что российские беспилотники, которые в сентябре нарушили польское воздушное пространство, были опаснее, чем считалось ранее, ведь часть дронов оказалась оснащенной боевыми зарядами.