Как рассказал спикер польского МИД Мацей Вевиор, атака на дипломата произошла в воскресенье, 16 ноября. Подробности инцидента рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Что известно о нападении на польского посла?

По предварительным данным, посол приехал в город, чтобы принять участие во встрече с польской общиной по случаю Дня независимости. В полдень, когда Краевский вместе с консулом направлялся на богослужение в базилике святой Екатерины Александрийской, их путь заблокировала группа агрессивно настроенных российских "активистов".

Они держали плакаты с антиукраинскими и антипольскими надписями и обвиняли Польшу в поддержке Украины. Сначала все ограничивалось криками и оскорблениями, но впоследствии кто-то из толпы попытался напасть на дипломата физически.

Охрана быстро вмешалась и остановила нападавших. По словам Вевиора, посол не получил серьезных повреждений.

К слову, накануне, 19 ноября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что после диверсии на железной дороге Варшава приняла решение о закрытии последнего российского консульства, которое до сих пор функционировало в стране.

