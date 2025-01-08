У столиці Чаду сталася стрілянина біля президентського палацу: є загиблі та поранені

У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу. У напрямку палацу рухалася військова техніка. У ЗМІ пишуть, що бойовики "Боко Харам" вирішили здійснити озброєний напад. Внаслідок стрілянини є загиблі та поранені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP. Президент Чаду Махамат Дебі на момент нападу перебував у палаці.

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Збройний напад у Нджамені

Увечері 8 січня озброєні люди напали на внутрішню частину президентського палацу в столиці Чаду. Місцева влада спочатку офіційно не коментувала ситуацію, але жителі повідомили, що нападники використовували військову техніку.

Пізніше один із чиновників повідомив, що ситуація під контролем.

Ймовірно, стрілками є бойовики радикального ісламістського угруповання "Боко Харам". Війська Чаду змогли відбити атаку.

Кореспондент AFP розповів, що всі дороги, які ведуть до резиденції глави держави, були перекриті, а на вулицях можна було побачити танки.

Що відомо про угрупування "Боко Харам"