У столиці Чаду сталася стрілянина біля президентського палацу: є загиблі та поранені
У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу. У напрямку палацу рухалася військова техніка. У ЗМІ пишуть, що бойовики "Боко Харам" вирішили здійснити озброєний напад. Внаслідок стрілянини є загиблі та поранені.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP. Президент Чаду Махамат Дебі на момент нападу перебував у палаці.
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Збройний напад у Нджамені
Увечері 8 січня озброєні люди напали на внутрішню частину президентського палацу в столиці Чаду. Місцева влада спочатку офіційно не коментувала ситуацію, але жителі повідомили, що нападники використовували військову техніку.
Пізніше один із чиновників повідомив, що ситуація під контролем.
Ймовірно, стрілками є бойовики радикального ісламістського угруповання "Боко Харам". Війська Чаду змогли відбити атаку.
Кореспондент AFP розповів, що всі дороги, які ведуть до резиденції глави держави, були перекриті, а на вулицях можна було побачити танки.
Що відомо про угрупування "Боко Харам"
- "Боко Харам" – це радикальне ісламістське угруповання, що діє на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру.
- Організацію заснував у 2002 році Мохамед Юсуф з метою побудови ісламської держави із законами шаріату.
- Після Юсуфа у 2009 році угрупування очолив Абубакар Шекау. Він загинув у 2021 році.
- Через напади повстанського руху понад 30 000 людей загинули, а понад 2 мільйони були змушені покинути свої будинки.