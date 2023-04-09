Питання відкладене в часі: політолог прокоментував військові навчання Китаю біля Тайваню

КНР розпочала військові навчання поблизу Тайваню. Та вони відрізняються в політичному сенсі від подібних навчань, які Китай проводив у серпні 2022 року, коли Тайвань відвідувала Ненсі Пелосі, яка тоді була спікеркою Палати представників Конгресу США.

Про це 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Максим Ялі. За його словами, минули проміжні вибори до Конгресу США, а лідер КНР Сі Цзіньпін також переобрався. Зазначимо, що нині навчання китайської армії по оточенню Тайваню триватимуть 3 дні.

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"Це загострення було через вибори. Вони минули й це питання перенеслося на 2027 рік, коли будуть наступні вибори насамперед у Китаї. І буде вже питання – чи буде переобиратися Сі Цзіньпін на новий термін", – заявив він.

Підготовка триває

Ялі зауважив, що торік все минулося. Нині триває активна підготовка всіх сторін.

"І ми це бачимо із цих тренувань військових, які відбуваються навколо Тайваню. Китай дуже ретельно стежить за війною в Україні", – наголосив він.

На його думку, торік КНР не напала на Тайвань, адже на неї вплинула й невдача Владіміра Путіна у війні Росії проти України.

Вони зрозуміли, враховуючи те, що озброєння у Тайваню вже було величезне, зокрема, літаки. І це острів – є певні складнощі у його захопленні й відсутність бойового досвіду у китайської армії,

– сказав політолог-міжнародник.

Усе це й стало вагомими факторами. Максим Ялі впевнений, що санкції, які ввели проти росіян, 100% були б введені проти Китаю.

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США дали гарантії

Конгресмен Майкл Маккол заявив, що у разі вторгнення Китаю на Тайвань, США відправить свої війська на захист острова. Та це, на думку політолога-міжнародника, безперечно політична заява.

"Ми маємо пригадати те, що президент США Джо Байден під час свого турне до Південної Кореї та Японії також заявив, що, якщо не дай Боже Китай нападе, США також втрутяться й допоможуть Тайваню", – зазначив він.

Ялі вважає, що в цій заяві Маккола особливої новини немає. До того ж Тайвань і США мають зовсім інший рівень відносин.

"І головне те, що Тайвань має гарантії військової допомоги у разі військової агресії проти нього з боку будь-якої держави. США так в особі Джо Байдена підтвердили ще минулого року, що ці зобов’язання будуть виконані", – підсумував Ялі.

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