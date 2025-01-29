Напав на неповнолітню студентку: у Сумах викрили 51-річного викладача

У Сумах 51-річному викладачеві одного з місцевих навчальних закладів повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства стосовно неповнолітньої студентки. Відомо, що саме інцидент трапився ще восени 2021 року.

Тоді викладач залишився зі студенткою наодинці в одному з кабінетів і вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Що відомо

Слідство встановило, що викладач систематично чіплявся до студентки. Зокрема, задавав непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо.

Ба більше, підозрюваний надсилав студентці на один із месенджерів відеофайли порнографічного характеру. При цьому викладач добре знав, що дівчина – неповнолітня.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення його від посади.

До слова, в університеті Карпенка-Карого спалахнув скандал навколо режисера і викладача Андрія Білоуса. Його звинуватили у сексуальних домаганнях. Вивчати справу взялася поліція. На тлі інциденту до навчального закладу готується навідатися СБУ. Вона перевірить скарги студентів на те, що є викладачі, які нібито підтримують російську агресію.