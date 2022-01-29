Нардепів "косить" Омікрон: народних обранців вирішили ізолювати

З 28 грудня і до 15 лютого Верховна Рада не працюватиме в режимі пленарних засідань. Чутки про це поширювались від початку тижня.

Їх постійно хтось спростовував. То спікер парламенту Руслан Стефанчук, який казав, що про подібні ініціативи нічого не чув. То голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, який казав, що карантин не розглядали, бо Київ – не у червоній зоні.

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Нардепів вирішили ізолювати

Київ – не у червоній зоні і зараз. Однак нардепів на час сплеску захворювання вирішили таки ізолювати.

Станом на 28 січня лише у "Слузі народу" хворіють 23 народних обранці і щодня додається ще по одному, два випадки.

Окремо ще з кілька десятків хворих на COVID-19 в апараті Верховної Ради. Тож вирішили не наражати життя одне одного на небезпеку.

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Найкоротший пленарний день

Так останній пленарний день на цьому тижні у нардепів був найкоротшим. О 10:00 зібралися, заслухали звіти міністрів оборони Олексія Резнікова, охорони здоров'я Віктора Ляшка та прем'єра Дениса Шмигаля і о 12:30 розійшлися по будинках.

Нардепи таки вийдуть на роботу

Хоч до 15 лютого нічого ухвалювати нардепи не планують, та 1 лютого, тобто наступного вівторка, вони на роботу таки вийдуть, бо треба буде відкрити сьому сесію дев'ятого скликання. Тож скоро побачимось.

"Косить" коронавірус не лише нардепів. Тільки цього тижня вже встановили 2 рекорди захворюваності.

Нагадаємо, що 27 січня підтвердили 32 тисячі нових випадків зараження, а 28 січня – майже 35 тисяч нових хворих.

Статистика захворюваності досі вражає

Найбільше мене вражає те, що щодня здати тест приходить 160 – 170 тисяч наших співгромадян, а на вакцинацію всього 80 тисяч людей. Коли у пікові моменти кількість охочих щепитись вимірювалась геть іншими цифрами 200 – 300 тисяч. А що змінилося? Нічого.

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Вакцини є, пункти вакцинації вже навіть на вокзалах відкрили, бустер дозволили. Усе б мало бути як в Англії, де днями припинили діяти майже всі карантинні обмеження, що запроваджували через сплеск епідемії коронавірусу.

Омікрон поширюється з блискавичною швидкістю

У країні сертифікати, маски для дітей і навіть маски для дорослих залишили на власний розсуд, тільки у транспорті обов'язкові.

У нас все чомусь далеко не так. Звісно, у всьому винен новий штам коронавірусу Омікрон, який з якоюсь блискавичною швидкістю шириться Україною. Його вже виявили у 17 областях. Однак його легше переносять вакциновані.



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Саме тому нібито показники захворюваності високі – майже 35 тисяч, але колапсу медичної системи немає. Ліжкомісць у лікарнях вистачає, а "червоними" є лише 2 області – Івано-Франківська та Рівненська. Утім великі шанси потрапити в неї мають:

Закарпаття;

Волинь;

Чернівецька;

Львівська;

Вінницька;

Сумська області.

Столицю, Київщину і Полтавщину рятує високий рівень вакцинації. За даними Міністерства охорони здоров'я, це регіони-лідери зі щеплень. Там вакциновані повністю 70% дорослих жителів.

Школи та садочки поки не закриватимуть

Саме тому столичні школи та садочки, кажуть, не закриватимуть на карантин. Бо поки немає такої необхідності, а кількість хворих серед дітей та працівників освіти не перевищує 1%.

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Хоча остаточно рішення про роботу навчальних закладів повинні ухвалювати їхні керівники, залежно від рівня захворюваності у школі чи садку. Якщо їм потрібно буде розірвати ланцюжок передачі інфекції, то вони можуть це зробити.

Локдауну в Україні може більше не бути

Кажуть, локдауну в Україні більше не буде. Хоча на пік пандемії, який очікують за тиждень – два, прогнозують, що буде 50 – 60 тисяч нових хворих на добу. Це одна реальність.

А може бути інша реальність. Карантин в Україні могли б скасувати взагалі. Для цього лише потрібно роз'яснити переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великій Британії.

У Великій Британії бустером вакцинували вже 37 мільйонів громадян. У нас же така кількість щеплень загалом від початку пандемії.

Чому це ще важливо, бо завдяки вакцинації в Україні врятували 18 тисяч життів, а завдяки не вакцинації загубили 100 тисяч. Як порахували в міністерстві, якби не зроблені щеплення, було б не 100, а 118 тисяч померлих.