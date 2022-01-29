Добова статистика вакцинації

Впродовж доби 28 січня, щеплення проти COVID-19 отримали – 78 564 людини. Зокрема, першу дозу – 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей.

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Крім того, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.

Щеплення проводили 868 мобільних бригад з імунізації, 3 270 пунктів щеплення та 434 центри вакцинації населення.

Для вакцинації використовували чотири препарати:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 58 553 щеплень,

Coronavac – 12 195,

AstraZeneca –1 605,

Moderna – 6 211,

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини.

Водночас отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини.

Загалом проведено 30 245 396 щеплень.

Нагадаємо, що у МОЗ прогнозують значне зростання захворюваності й надалі – добова кількість випадків сягатиме 40 – 60 тисяч. А тому закликають людей вакцинуватись, адже щеплення й досі є ефективним способом профілактики, ризик госпіталізації серед щеплених значно менший.

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Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу