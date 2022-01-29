Добова статистика вакцинації
Впродовж доби 28 січня, щеплення проти COVID-19 отримали – 78 564 людини. Зокрема, першу дозу – 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей.
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Крім того, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.
Щеплення проводили 868 мобільних бригад з імунізації, 3 270 пунктів щеплення та 434 центри вакцинації населення.
Для вакцинації використовували чотири препарати:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 58 553 щеплень,
- Coronavac – 12 195,
- AstraZeneca –1 605,
- Moderna – 6 211,
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини.
Водночас отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини.
Загалом проведено 30 245 396 щеплень.
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