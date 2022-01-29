Суточная статистика вакцинации

В течение суток, 28 января, прививки против COVID-19 получили 78 564 человека. В частности, первую дозу – 27 672 человека, вторую дозу – 23 712 человек.

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Кроме того, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.

Прививки проводили 868 мобильных бригад по иммунизации, 3 270 пунктов прививки и 434 центра вакцинации населения.

Для вакцинации использовали четыре препарата:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 58 553 прививок,

Coronavac – 12 195,

AstraZeneca –1 605,

Moderna – 6 211.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привиты 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 людей, две дозы – 14 600 434 человека.

В то же время получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека.

В целом проведено 30 245 396 прививок.

Напомним, что в Минздраве прогнозируют значительный рост заболеваемости и дальше – суточное количество случаев будет достигать 40 – 60 тысяч. А потому призывают людей вакцинироваться, так как прививки до сих пор являются эффективным способом профилактики, риск госпитализации среди привитых значительно меньше.

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Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала