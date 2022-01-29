Суточная статистика вакцинации
В течение суток, 28 января, прививки против COVID-19 получили 78 564 человека. В частности, первую дозу – 27 672 человека, вторую дозу – 23 712 человек.
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Кроме того, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.
Прививки проводили 868 мобильных бригад по иммунизации, 3 270 пунктов прививки и 434 центра вакцинации населения.
Для вакцинации использовали четыре препарата:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 58 553 прививок,
- Coronavac – 12 195,
- AstraZeneca –1 605,
- Moderna – 6 211.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привиты 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 людей, две дозы – 14 600 434 человека.
В то же время получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека.
В целом проведено 30 245 396 прививок.
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