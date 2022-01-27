Про це заявив очільник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, особлива небезпека нового різновиду COVID-19 полягає у тому, що він активно вражає дітей та підлітків. А саме вони є рушійною силою епідеміологічного процесу.
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Рубан наголосив, що наразі влада столиці зосередиться на організації суворого контролю таких закладів, як:
- дитсадків;
- шкіл;
- вишів;
- гуртожитків.
Сьогодні Київ перебуває у жовтій зоні й, незважаючи на високі показники захворюваності, лабораторно підтверджених випадків, показник госпіталізацій – найнижчий. Місто Київ готове до розгортання додаткових ліжок,
– запевнив очільник Держпродспоживслужби міста.
Як хворіє Київ
За останню добу в Києві зафіксували 2012 випадків зараження коронавірусом. Станом на ранок 26 січня хворих у столиці було 1919, а 25 січня – 1589. Тиждень тому, 20 січня, кількість киян, заражених коронавірусом, становила 1409 осіб.
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