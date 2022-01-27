Про це заявив очільник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, особлива небезпека нового різновиду COVID-19 полягає у тому, що він активно вражає дітей та підлітків. А саме вони є рушійною силою епідеміологічного процесу.

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Поки без локдауну

Рубан наголосив, що наразі влада столиці зосередиться на організації суворого контролю таких закладів, як:

  • дитсадків;
  • шкіл;
  • вишів;
  • гуртожитків.

Сьогодні Київ перебуває у жовтій зоні й, незважаючи на високі показники захворюваності, лабораторно підтверджених випадків, показник госпіталізацій – найнижчий. Місто Київ готове до розгортання додаткових ліжок,
– запевнив очільник Держпродспоживслужби міста.

Як хворіє Київ

За останню добу в Києві зафіксували 2012 випадків зараження коронавірусом. Станом на ранок 26 січня хворих у столиці було 1919, а 25 січня – 1589. Тиждень тому, 20 січня, кількість киян, заражених коронавірусом, становила 1409 осіб.

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