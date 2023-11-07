NASAMS прикривають небо над Білим домом: наскільки потужнішою стала ППО України

Президент України повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Така допомога від західних партнерів є дуже вчасною, адже Росія відновила запас ракет до стану минулої осені.

Військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі 24 Каналу зауважив, що Україна потребує набагато більшої кількості систем ППО, ніж має зараз. Однак кожна нова звістка про посилення протиповітряної оборони є дуже гарною новиною.

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У Росії є чималий запас ракет

За останній рік росіянам вдалось накопичити 870 високоточних ракет. Такі дані від ГУР підтверджують попередні дані Генштабу ЗСУ про те, що Росія спроможна виготовляти на місяць близько 100 різних ракет.

"Приблизно таку ж кількість ворожа армія мала торік, коли розпочала ракетний терор. Від 10 жовтня 2022 року ворог використовував тактику масованих ракетних атак, намагаючись зруйнувати енергетичну та критичну інфраструктури України", – нагадав Владислав Селезньов.

Російські окупанти хотіли повністю занурити Україну в темряву. Хоч цього завдання їм досягти таки не вдалось, а все ж, росіяни серйозно понівечили нашу енергетичну інфраструктуру.

Протягом літа виконали низку заходів не лише, щоб відновити енергоструктуру та енергомережі, а й для того, щоб посилити складові енергооб'єктів так, щоб ворожі ракети не завжди досягали цілей.

До того ж принципове питання було щодо посилення наших можливостей систем нашої ППО. Аж до того, що уряд України пропонував нашим західним партнерам передати у тимчасове користування системи протиповітряної оборони, бо нам все стане у пригоді,

– наголосив військовий експерт.

Очевидно, що для того, аби захистити територію України потрібно чимало засобів протиповітряної оборони. До прикладу, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Україна потребує щонайменше 13 батарей Patriot. На сьогодні у нас є лише дві, третю – ще мають надати.

Владислав Селезньов про важливість ППО для України: дивіться відео

Чому NASAMS важливі для України

Звісно, три установки Patriot – аж ніяк не закриють українську потребу у захисті неба. Однак кожна новина про посилення протиповітряної оборони України – є надзвичайно важливою.

Саме NASAMS прикривають небо над Білим домом у Вашингтоні. Це свідчить про те, що ми отримали потужну та дуже ефективну систему, що убезпечує навіть головні будівлі США,

– підкреслив Селезньов.

Те, що ці системи заступили на бойове чергування означає, що ми на крок наблизились до створення безпечного простору над територією України.

NASAMS

Це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.

NASAMS є найбільш продаваною системою протиповітряної оборони у своєму класі за останні 10 років. Її модульність та відкрита архітектура дозволяють безперервно вдосконалити продуктивність, щоб протистояти загрозам.

7 листопада 2022 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші комплекси NASAMS прибули в Україну.

Посилення української ППО: що відомо