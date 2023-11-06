Україна отримала від партнерів широку номенклатуру засобів протиповітряної оборони, але в кількості зенітно-ракетних засобів є нестача. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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"Умовно щільної протиповітряної оборони зараз немає фактично ніде. Так, щоб муха не пролетіла. Однак ППО постійно посилюється", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Засобів ППО треба більше

Нині щільність української ППО полягає саме в захисті об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, об'єктів паливно-енергетичного сектору, портової інфраструктури на Півдні. Навіть продовольчі об'єкти – це теж критична інфраструктура, від якої залежить життя в Україні.

Засоби ППО розташовуватимемо максимально щільно, наскільки це можливо, щоб захищати й Південь країни,

– наголосив Ігнат.

Мобільні вогневі групи вже доволі ефективніше працюють на Півдні України. У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Одещину, застосувавши різні типи ракет: балістичну "Іскандер-М", протикорабельну "Онікс", 2 протилокаційні Х-31 та 2 керовані авіаційні Х-59. Частину російських ракет Повітряні сили ЗСУ знищили, а для ліквідації решти – треба відповідні засоби.

Інколи вдається 100% знищити, а інколи ворожі ракети долають системи ППО,

– додав сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначив Ігнат, територія України велика, а радіус ураження засобів ППО невеликий, тому важливо мати необхідну кількість ППО й боєприпасів.

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