Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ може "закрити очі" на відмову Берліна надати крилаті ракети, якщо Німеччина поставить додаткові системи ППО.
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Україна хоче отримати від Німеччини системи ППО
Міністр закордонних справ пояснив, Україна готується до найважчої зими у своїй історії та намагається захистити енергоінфраструктуру. Саме тому посилення ППО є важливим для України.
Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якомога краще,
– зазначив міністр.
Кулеба зауважив, що росіяни вчаться, і "ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами".
Водночас він запевнив, що Україна продовжить працювати з німецьким урядом про передачу ракет Taurus.
Що відомо про допомогу від Німеччини
- Німеччина – один з партнерів України, який надає найпотужнішу допомогу нашій армії. Так, Німеччина серед країн, які поставили на озброєння України ЗРК Patior.
- Наприкінці літа Берлін передав Україні ще 2 пускові установки ЗРК Patriot. У жовтні Німеччина анонсувала передачу Україні додаткових систем Patriot та IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнюється.
- 27 жовтня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, до якого увійшов IRIS-T та інша зброя.
- Також 30 жовтня Військово-повітряні сили Німеччини повідомили про початок навчання ще однієї групи українських військових на зенітно-ракетних комплексах Patriot.
- Натомість Німеччина зволікає з рішенням поставити Україні ракети Taurus, хоча інші партнери України – Британія, Франція і США – наважилися на цей крок.