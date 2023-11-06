Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ може "закрити очі" на відмову Берліна надати крилаті ракети, якщо Німеччина поставить додаткові системи ППО.

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Україна хоче отримати від Німеччини системи ППО

Міністр закордонних справ пояснив, Україна готується до найважчої зими у своїй історії та намагається захистити енергоінфраструктуру. Саме тому посилення ППО є важливим для України.

Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якомога краще,

– зазначив міністр.

Кулеба зауважив, що росіяни вчаться, і "ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами".

Водночас він запевнив, що Україна продовжить працювати з німецьким урядом про передачу ракет Taurus.

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