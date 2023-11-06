Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может "закрыть глаза" на отказ Берлина предоставить крылатые ракеты, если Германия поставит дополнительные системы ПВО.

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Украина хочет получить от Германии системы ПВО

Министр иностранных дел объяснил, что Украина готовится к самой тяжелой зиме в своей истории и пытается защитить энергоинфраструктуру. Именно поэтому усиление ПВО важно для Украины.

Ми готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы пытаемся защитить наши электростанции как можно лучше,

– отметил министр.

Кулеба заметил, что россияне учатся, и "еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами".

В то же время, он заверил, что Украина продолжит работать с немецким правительством о передаче ракет Taurus.

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