Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может "закрыть глаза" на отказ Берлина предоставить крылатые ракеты, если Германия поставит дополнительные системы ПВО.
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Украина хочет получить от Германии системы ПВО
Министр иностранных дел объяснил, что Украина готовится к самой тяжелой зиме в своей истории и пытается защитить энергоинфраструктуру. Именно поэтому усиление ПВО важно для Украины.
Ми готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы пытаемся защитить наши электростанции как можно лучше,
– отметил министр.
Кулеба заметил, что россияне учатся, и "еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами".
В то же время, он заверил, что Украина продолжит работать с немецким правительством о передаче ракет Taurus.
Что известно о помощи от Германии
- Германия – один из партнеров Украины, оказывающий мощнейшую помощь нашей армии. Так, Германия среди стран, которые поставили на вооружение Украины ЗРК Patriot.
- В конце лета Берлин передал Украине еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot. В октябре Германия анонсировала передачу Украине дополнительных систем Patriot и IRIS-T, но срок их отправки не уточняется.
- 27 октября Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, в который вошел IRIS-T и другое оружие.
- Также 30 октября военно-воздушные силы Германии сообщили о начале обучения еще одной группы украинских военных на зенитно-ракетных комплексах Patriot.
- В то же время Германия медлит с решением поставить Украине ракеты Taurus, хотя другие партнеры Украины – Британия, Франция и США – решились на этот шаг.