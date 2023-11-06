Кадри ураження російських безпілотників оприлюднив Командувач Повітряних сил ЗСУ. Про це пише 24 Канал.
До слова За ніч були знищені 15 "Шахедів" і КАР X-59, – Повітряні сили
Як над Одещиною збивали дрони
Генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що на відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
Як захисники неба збивали "Шахеди": дивіться відео
Що відомо про чергову терористичну атаку росіян
- У Повітряних силах повідомили, що з 20:00 5 листопада й до опівночі 6-го окупанти атакували нашу державу кількома типами ракет й ударними дронами.
- Зокрема, терористи випустили по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
- Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" і балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму. Окрім того, з району мису Чауда (Крим) ворог запустив 22 "Шахеди".
- Загалом наші захисники знищили 15 дронів-камікадзе та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
- У Силах оборони Півдня повідомили, що агресор влучив ракетами в середмістя Одеси та по законсервованій промисловій будівлі.
- Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків.
- Окрім того, зазнав руйнувань Одеський національний художній музей. Так окупанти "привітали" з його 124-річчям.
- У Силах оборони Півдня також зазначили, що атака "Шахедів" була інтенсивною і щільною. Ворог спрямував дрони на припортову інфраструктуру Одеси.
- На жаль, внаслідок влучання пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки зі збіжжям.
- Окрім того, агресор спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.
- Х-59, випущену по Миколаївщині, знищила ППО.