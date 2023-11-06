Кадры поражения российских беспилотников обнародовал Командующий Воздушными силами ВСУ. Об этом пишет 24 Канал.
К слову За ночь были уничтожены 15 "Шахедов" и КАР X-59, – Воздушные силы
Как над Одесщиной сбивали дроны
Генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что на видео – боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".
Как защитники неба сбивали "Шахеды": смотрите видео
Что известно об очередной террористической атаке россиян
- В Воздушных силах сообщили, что с 20:00 5 ноября и до полуночи 6-го оккупанты атаковали наше государство несколькими типами ракет и ударными дронами.
- В частности, террористы выпустили по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
- Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма. Кроме того, из района мыса Чауда (Крым) враг запустил 22 "Шахеда".
- В общей сложности наши защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
- В Силах обороны Юга сообщили, что агрессор попал ракетами в центр Одессы и по законсервированному промышленному зданию.
- Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов.
- Кроме того, есть разрушения Одесского национального художественного музея. Так оккупанты "поздравили" с его 124-летием.
- В Силах обороны Юга также отметили, что атака "Шахедов" была интенсивной и плотной. Враг направил дроны на припортовую инфраструктуру Одессы.
- К сожалению, в результате попадания повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.
- Кроме того, агрессор направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом.
- Х-59, выпущенную по Николаевщине, уничтожила ПВО.