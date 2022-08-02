Піонтковський відповів, чи нашкодять Україні кризи на Тайвані та в Косово

Нові потенційні військові загрози, які назрівають у світі – можливий напад Китаю на Тайвань, а також конфлікт Сербії та Косово – можуть вплинути й на Україну.

Про це на стрімі ютубу 24 каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист, опозиційний політик. Однак він вважає, що про загострення на Балканах не говорили б так гучно, якби не можливий напад з боку Китаю на Тайвань.

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За його словами, Косово та Сербія ще можуть знайти якийсь компроміс до 1 вересня. Разом з тим публіцист вважає, що ситуація з Тайванем – серйозніша.

Ніякої війни там не буде. Китай до цього просто абсолютно не готовий,

– вважає Піонтковський.

І додав, що на 20-му з’їзді Комуністичної партії Китаю вирішиться доля Сі Цзіньпін. Там можуть затвердити його кандидатуру на третій термін владарювання.

Як це вплине на Україну

Разом з тим публіцист вважає, що Україна не втратить своїх союзників і в цьому плані нам нічого не загрожує.

"Центральна битва "четвертої світової війни" проходить не на Балканах, не в Тайвані, а на правому березі Дніпра у районі Херсона", – додав він.

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Що відомо про конфлікт на кордоні Сербії та Косово

Косово – частково визнана держава на Балканському півострові. Відповідно до конституції Сербії, територія Косово є частиною Сербії та входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія.

Однак фактично влада Сербії не контролює Косово. Зауважте, що Україна не визнає його незалежності.

У Сербії 30 липня висловили занепокоєння через те, що Косово заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами. Також його влада не визнаватиме з 1 серпня документи та автомобільні номери, видані Сербією.

Увечері 31 липня у прикордонних районах Сербії та Косово почали лунати сирени та звуки пострілів. Проте на офіційному рівні ні Белград, ні Приштина не зробили жодних заяв щодо цього.

Через заворушення поліція Косово оголосила про закриття пунктів пропуску з Сербією.

Окрім того, на півночі Косова місцеві серби почали будувати барикади на знак протесту проти рішення Приштини щодо реєстрації транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Політолог Михайло Бесараб сказав 24 каналу, що путін зацікавлений у тому, аби у світі виникало якомога більше конфліктів.