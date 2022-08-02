Піонтковський відповів, чи нашкодять Україні кризи на Тайвані та в Косово
Нові потенційні військові загрози, які назрівають у світі – можливий напад Китаю на Тайвань, а також конфлікт Сербії та Косово – можуть вплинути й на Україну.
Про це на стрімі ютубу 24 каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист, опозиційний політик. Однак він вважає, що про загострення на Балканах не говорили б так гучно, якби не можливий напад з боку Китаю на Тайвань.
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За його словами, Косово та Сербія ще можуть знайти якийсь компроміс до 1 вересня. Разом з тим публіцист вважає, що ситуація з Тайванем – серйозніша.
Ніякої війни там не буде. Китай до цього просто абсолютно не готовий,
– вважає Піонтковський.
І додав, що на 20-му з’їзді Комуністичної партії Китаю вирішиться доля Сі Цзіньпін. Там можуть затвердити його кандидатуру на третій термін владарювання.
Як це вплине на Україну
Разом з тим публіцист вважає, що Україна не втратить своїх союзників і в цьому плані нам нічого не загрожує.
"Центральна битва "четвертої світової війни" проходить не на Балканах, не в Тайвані, а на правому березі Дніпра у районі Херсона", – додав він.До речі. Політолог Михайло Бесараб сказав 24 каналу, що путін зацікавлений у тому, аби у світі виникало якомога більше конфліктів.
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Що відомо про конфлікт на кордоні Сербії та Косово
- Косово – частково визнана держава на Балканському півострові. Відповідно до конституції Сербії, територія Косово є частиною Сербії та входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія.
- Однак фактично влада Сербії не контролює Косово. Зауважте, що Україна не визнає його незалежності.
- У Сербії 30 липня висловили занепокоєння через те, що Косово заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами. Також його влада не визнаватиме з 1 серпня документи та автомобільні номери, видані Сербією.
- Увечері 31 липня у прикордонних районах Сербії та Косово почали лунати сирени та звуки пострілів. Проте на офіційному рівні ні Белград, ні Приштина не зробили жодних заяв щодо цього.
- Через заворушення поліція Косово оголосила про закриття пунктів пропуску з Сербією.
- Окрім того, на півночі Косова місцеві серби почали будувати барикади на знак протесту проти рішення Приштини щодо реєстрації транспортних засобів та ідентифікаційних карток.